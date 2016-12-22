Арнольду Шварценеггеру провели операцию на сердце

Актер и ​бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес плановую операцию на открытом сердце, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя актера Дэниеля Кэтчелла.

По данным издания, у актера — врожденный порок сердца, и ему необходимо было заменить катетерный клапан, поставленный в 1997 году. «Это была плановая операция, длившаяся несколько часов», — сообщил Кэтчелл.

Сейчас состояние Шварценеггера оценивается как стабильное.

The Guardian отмечает, что решение в 1997 году проводить первую операцию на открытом сердце далось актеру нелегко, сам он этот шаг называл «самым трудным в жизни».

Актер, занимавший кресло губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год, в последнее время активно выступает против американского президента Дональда Трампа. Актер критиковал Трампа в том числе за его реакцию на столкновения националистов в Шарлоттсвиле, а также выступал против президентских налоговых реформ.​

Годом ранее издание Politico писало, что актер может вернуться в политику и может выдвинуть свою кандидатуру в сенат США. Выборы пройдут 6 ноября, будут переизбраны 35 из 100 сенаторов.