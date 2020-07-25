В Челябинске 69 тыс. человек остались без света

На северо-западе Челябинска из-за аварии на линии электросети 69 тыс. человек остались без электричества. Об этом говорится на сайте «Россети Урал».

«В условиях ремонтной схемы было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии 110 кВ. В результате этого было нарушено электроснабжение части города Челябинска», — уточняется в сообщении.

В течение получаса после аварии свет вернули в дома большинства жителей. К 11:00 (9:00 мск) электроснабжение восстановили в полном объеме.

Аварийное оборудование осмотрят специалисты Центральных и Челябинских городских электросетей, после чего компания назовет причины нарушения. Пока эксперты не исключают стороннее воздействие на линию.