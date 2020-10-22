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При пожаре в Самарской области погибли два человека

Фото:ГУ МЧС России по Самарской области
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Два человека погибли в результате пожара в Самарской области, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Пожар возник в селе Малячкино Шигонского района. Огнем было охвачено 200 кв. м. Открытое горение ликвидировано в 01:00.

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Фото:МЧС России

В тушении участвовали 31 человек и 14 единиц техники. Причина возгорания выясняется.

В октябре при пожаре в частном доме в Иркутской области погибли женщина и двое детей. Еще одному ребенку удалось спастись. Не исключалось, что причиной стало короткое замыкание.

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