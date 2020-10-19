Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области

Пожар произошел в частном жилом доме в ночь на 19 октября в городе Нижнеудинске Иркутской области. В результате погибли женщина и двое детей, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Пожар произошел в частном доме, расположенном на улице 6-й Пятилетки. К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Была угроза, что он перекинется на соседние строения, говорится в сообщении.

По данным ведомства, до прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно через окно выбрался 16-летний мальчик.

В результате пожара погибли три человека: 42-летняя женщина, девятилетний мальчик и трехлетняя девочка.

Спасатели ликвидировали открытое горение в течение 45 минут. Площадь пожара составила 60 кв. м.

По одной из версий, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.