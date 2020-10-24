В Москве суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта

В Москве Бабушкинский районный суд арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии. Его подозревают в подготовке теракта в одном из зданий органов власти столичного региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Бабушкинский суд Москвы на 2 месяца избрал в отношении Абдужаборова Д. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

Ранее ФСБ сообщила о задержании выходца из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, который намеревался взорвать в здании органов госвласти самодельную бомбу. В ФСБ считают, что указания ему отдавали боевики из террористической организации.

При обыске у задержанного обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, у него нашли переписку с боевиками, видео присяги террористической организации и инструкцию по изготовлению взрывчатки.