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Появилось видео задержания ФСБ планировавшего теракт в Москве боевика

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который, по данным спецслужбы, планировал устроить теракт в Москве.

Выходец из Центральной Азии 1999 года рождения намеревался взорвать одно из зданий органов власти, пояснили в ведомстве. В ФСБ считают, что он следовал указаниям боевиков международных террористических организаций.

При обыске у него обнаружили детали самодельного взрывного устройства, переписку с боевиками, видео присяги террористической организации и инструкцию по изготовлению взрывчатки. Подозреваемый собирался взорвать самодельную бомбу.

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В конце июля ФСБ предотвратила теракт в Москве. Мужчина, планировавший расстрел в месте массового скопления людей в столице, был ликвидирован в ходе перестрелки с оперативниками в Химках. Подозреваемый также был выходцем из Центральной Азии. При обыске квартиры, в которой жил подозреваемый, сотрудники ФСБ обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД.

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