В РАН заявили об отказе журнала из США публиковать статью из-за санкций

Американский геофизический союз (Фото: sikeri / Wikimedia Commons)

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался рассматривать для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).

Отказ мотивировали тем, что Россия находится под международными санкциями, сообщил в письме ИПФ РАН, отправленном президенту РАН Александру Сергееву, передает ТАСС.

«Американский геофизический союз отказался принять к рассмотрению статью «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством», подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters. Свой отказ AGU мотивировал невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством России и Министерством науки и высшего образования как части правительства РФ», — говорится в письме.

Под эгидой AGU издаются научный журнал Geophysical Research Letters и серия журналов Journal of Geophysical Research.

РБК обратился за комментарием в Американский геофизический союз.