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В РАН заявили об обходе Великобританией санкций против России

Россия и Великобритания решили вопрос о попавшей под санкции электронике для космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом рассказал заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков, передает «РИА Новости».

Как сообщает агентство, после введения санкций в 2014 году начались проблемы с поставками в Россию британской компанией E2V электроники к приемникам международной ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ».

Причиной стало то, что в аппаратуре использовались американские детали, которые попадали под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.

«Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», — сказал Сачков.

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По его словам, поставить всю аппаратуру, согласно контракту, должны к 2022 году.

«Спектр-УФ» предназначена для наблюдений в недоступном наземным телескопам участке ультрафиолетового спектра. Обсерватория по своим возможностям близка к американскому космическому телескопу «Хаббл». С ее помощью ученые изучат образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет, а также кометы.

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«Спектр-УФ» отправят в космос на ракете «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Запуск запланирован на 2025 год.

В прошлом году Великобритания смягчила санкции против России ради изучения Марса. Лондон внес поправки в закон об экспортном контроле. Таким образом, был разрешен импорт в Россию «определенных веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

Теги: Великобритания, Россия, санкции, электроника, Космос
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