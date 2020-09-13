В РАН заявили об обходе Великобританией санкций против России

Россия и Великобритания решили вопрос о попавшей под санкции электронике для космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом рассказал заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков, передает «РИА Новости».

Как сообщает агентство, после введения санкций в 2014 году начались проблемы с поставками в Россию британской компанией E2V электроники к приемникам международной ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ».

Причиной стало то, что в аппаратуре использовались американские детали, которые попадали под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.

«Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», — сказал Сачков.