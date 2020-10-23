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В Подмосковье завели дело против бросившей на заправке детей матери

В отношении женщины, которая оставила детей на заправочной станции в Одинцово, возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. По данным полиции, мать хотела «проучить за плохое поведение» детей, высадила их на АЗС на Можайском шоссе и уехала. Они бежали за машиной, пока их не подобрал водитель такси и довез до сотрудников ГАИ.

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«Дети были доставлены в ближайшее отделение полиции — Лесногородский ОП УМВД России по Одинцовскому округу», — пояснили в пресс-службе. Одному ребенку — шесть лет, второму — семь.

Через некоторое время в Дежурную часть позвонила мать, которая заявила о похищении ее малолетних детей.

В Одинцовской городской прокуратуре Московской области сообщили, что по делу проводится проверка. «Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе ведомства.

В сентябре сотрудники МВД нашли в Люберцах женщину, которая ночью оставила новорожденного ребенка на уличной лавке. 

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