В Подмосковье завели дело против бросившей на заправке детей матери

В отношении женщины, которая оставила детей на заправочной станции в Одинцово, возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. По данным полиции, мать хотела «проучить за плохое поведение» детей, высадила их на АЗС на Можайском шоссе и уехала. Они бежали за машиной, пока их не подобрал водитель такси и довез до сотрудников ГАИ.

«Дети были доставлены в ближайшее отделение полиции — Лесногородский ОП УМВД России по Одинцовскому округу», — пояснили в пресс-службе. Одному ребенку — шесть лет, второму — семь.

Через некоторое время в Дежурную часть позвонила мать, которая заявила о похищении ее малолетних детей.