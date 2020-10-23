В Кремле сообщили о контроле над ситуацией с COVID-19

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России напряженная, но она находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Ситуация под контролем — она нелегкая, она напряженная, но она под контролем», — сказал Песков.

На вопрос о том, знают ли в Кремле о дефиците коек для пациентов с COVID-19 и о недостатке врачей в регионах, Песков ответил, что региональные власти заранее приняли меры по подготовке к возможному продолжению эпидемии.

По его словам, оперативный штаб правительства отладил работу со всеми регионами. Поэтому там, где возникают «точки напряжения», принимаются особенные меры.