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В МВД Петербурга объяснили жесткое задержание пассажира без маски в метро

Видео: pitertop1 / VK
Видео: pitertop1 / VK
Video

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу к пассажиру, который находился в метро без маски, из-за отказа подчиниться законным требованиям полицейских. Об этом местной «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, комментируя опубликованное в интернете видео с жестким задержанием.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 15:00 17 октября, когда к сотрудникам полиции обратился работник станции «Беговая» петербургского метрополитена. Он заявил о пассажире, который нарушил масочно-перчаточный режим, не отреагировал на замечание и спровоцировал конфликт.

«Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался», — уточнили в пресс-службе, объясняя жесткое задержание.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в интернете появилось видео, на котором не менее пяти сотрудников полиции во время задержания мужчины применяют к нему физическую силу.

По словам очевидца, мужчина попросил разрешение на проход без маски, сообщая, что он астматик и ношение маски ему противопоказано. Он также указал на двух людей, беспрепятственно прошедших перед ним. После этого он спросил, где он может приобрести маску на территории метро.

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Тем не менее, согласно рассказу очевидца, сотрудники метрополитена якобы начали проявлять агрессию в отношении пассажира. Его прижали к стене и объявили ему, что вызвали полицию.

В конце сентября власти Санкт-Петербурга обязали жителей города носить средства защиты в общественном транспорте в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. За нарушение этого положения грозит штраф в размере 4 тыс. руб., за повторное нарушение — 5 тыс. руб.

Позднее, 14 октября, администрация Санкт-Петербурга сообщила, что в общественном транспорте проводятся профилактические рейды с участием сотрудников полиции, ГИБДД и транспортников. «Рейды носят разъяснительный, а не карательный характер», — заверили власти города.

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