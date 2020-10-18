В МВД Петербурга объяснили жесткое задержание пассажира без маски в метро

Видео: pitertop1 / VK

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу к пассажиру, который находился в метро без маски, из-за отказа подчиниться законным требованиям полицейских. Об этом местной «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, комментируя опубликованное в интернете видео с жестким задержанием.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 15:00 17 октября, когда к сотрудникам полиции обратился работник станции «Беговая» петербургского метрополитена. Он заявил о пассажире, который нарушил масочно-перчаточный режим, не отреагировал на замечание и спровоцировал конфликт.

«Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался», — уточнили в пресс-службе, объясняя жесткое задержание.