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«Гедеон Рихтер» остановила поставки в Россию из-за проблем с маркировкой

Компания «Гедеон Рихтер — Рус» была вынуждена развернуть три машины на границе России, так как из-за сбоев в системе маркировки их нельзя было растаможить. Проблема существует с 30 сентября, уточняют в компании
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер — Рус» приостановила поставки препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарств, сообщает «Фармацевтический вестник». Внесение сведений в систему мониторинга о ввозимых лекарствах обязательно.

Издание ссылается на письмо, которое компания направила в Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор, а также компаниям-партнерам. В нем, по данным издания, говорится, что «Гедеон Рихтер — Рус» была вынуждена развернуть на границе России три машины. Поставку в адрес одного дистрибьютора не могут растаможить в течение двух недель из-за ошибок в системе, другую поставку растаможили частично. Однако, поясняет компания, из-за сбоев даже эти препараты нельзя реализовать. Поставки приостановлены ориентировочно до 29-30 октября.

Компания сообщила, что ожидает решения проблемы с 30 сентября и ежедневно обращается к Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является операторов системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

РБК обратился за комментарием в «Гедеон Рихтер — Рус».

На сайте компании говорится, что она выпускает 25 наименований лекарств, из которых 17 включены в ЖНВЛП.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В середине октября на закрытой встрече рабочей группы по маркировке лекарств при Росздравнадзоре ЦРПТ сообщил о сбое в системе мониторинга, который произошел 30 сентября, писал «Фармвестник». Из-за сбоев были потеряны уже загруженные данные о лекарствах, восстановить удалось около 40%.

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Через несколько дней ЦРПТ сообщил изданию, что последствия сбоя устранены и в работе остаются единичные случаи, связанные с нарушением целостности данных.

Однако участники рынка заявляли о том, что ситуация с маркировкой ухудшается с каждым днем и ответ от оператора в том числе и по товарам с критическим и высоким приоритетом может занимать от нескольких часов до недель, писало издание. Они констатировали. что обеспечивать ассортимент на полках аптек становится все сложнее.

В среду, 21 октября, система снова перестала работать, сообщил «Фармвестник».

Маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля, до этого необходимо было регистрировать препараты из перечня высокозатратных нозологий.

Автор
Мария Лисицына
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