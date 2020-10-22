«Гедеон Рихтер» остановила поставки в Россию из-за проблем с маркировкой

Компания «Гедеон Рихтер — Рус» была вынуждена развернуть три машины на границе России, так как из-за сбоев в системе маркировки их нельзя было растаможить. Проблема существует с 30 сентября, уточняют в компании

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер — Рус» приостановила поставки препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарств, сообщает «Фармацевтический вестник». Внесение сведений в систему мониторинга о ввозимых лекарствах обязательно.

Издание ссылается на письмо, которое компания направила в Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор, а также компаниям-партнерам. В нем, по данным издания, говорится, что «Гедеон Рихтер — Рус» была вынуждена развернуть на границе России три машины. Поставку в адрес одного дистрибьютора не могут растаможить в течение двух недель из-за ошибок в системе, другую поставку растаможили частично. Однако, поясняет компания, из-за сбоев даже эти препараты нельзя реализовать. Поставки приостановлены ориентировочно до 29-30 октября.

Компания сообщила, что ожидает решения проблемы с 30 сентября и ежедневно обращается к Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является операторов системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

РБК обратился за комментарием в «Гедеон Рихтер — Рус».

На сайте компании говорится, что она выпускает 25 наименований лекарств, из которых 17 включены в ЖНВЛП.