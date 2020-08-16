В России ускорили порядок включения лекарств в список жизненно важных

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В России при введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе распространения опасных заболеваний медикаменты для их лечения и профилактики будут сразу включать в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«В этих ситуациях Минздрав сможет сразу вносить лекарство на рассмотрение межведомственной комиссии, без всех предварительных процедур», — говорится в сообщении. После этого комиссия должна согласовать с производителем цену.

Обычно только на оценку экспертов и научные рекомендации требуется более 45 дней. Комиссия по включению лекарств в список ЖНВЛП проводит заседания один раз в квартал.

Ускоренный порядок включения препаратов в перечень позволит повысить доступность медикаментов. Цены на лекарства из этого списка регулируются государством. Льготники получают такие препараты бесплатно. «Таким образом, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее оно для граждан, — отмечается в сообщении.