Протоиерея Смирнова похоронят за алтарем храма в Москве

Почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Димитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Московскую патриархию.

«По благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке», — сообщили в патриархии. Смирнов являлся настоятелем этого храма.

РБК направил запрос в пресс-службу Московской патриархии и обратился за комментарием в пресс-службу РПЦ.

В пятницу, 23 октября, в Храме Христа Спасителя проходит отпевание Смирнова.