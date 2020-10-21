Отпевание протоиерея Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя (Фото: Дмитрий Ермаков / АГН «Москва»)

Отпевание почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Димитрия Смирнова состоится в храме Христа Спасителя в пятницу, 23 октября. Об этом РБК сообщил источник в РПЦ.

По данным источника, богослужение запланировано на 10:00 мск, после литургии, его будет проводить митрополит Воскресенский Дионисий. Об этом также сказал источник ТАСС в Московской патриархии.

Протоиерей Смирнов скончался 21 октября. Позже в РПЦ пояснили, что он умер от хронического заболевания, не связанного с коронавирусной инфекцией. Протоиерею было 69 лет.

В мае Смирнова госпитализировали с коронавирусом. Незадолго до этого он назвал пандемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением». В августе протоиерея по состоянию здоровья освободили от должности председателя комиссии. Он стал ее почетным председателем.