На севере Москвы погиб попавший под поезд мужчина

На Савеловском направлении Московской железной дороги мужчина был сбит электричкой и скончался от полученных травм. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в понедельник вечером в районе платформы Лианозово на севере столицы. Личность погибшего пока не установлена. По предварительным данным, мужчине было 30–35 лет.

«На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются обстоятельства случившегося», — уточнили в пресс-службе.

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