Человек попал под поезд на фиолетовой ветке московского метро

Фото: РБК

Человек погиб, попав под поезд на станции метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Инцидент произошел около 18:00. Погибшего накрыли черным пакетом.

Как сообщается на официальной странице московского метрополитена в Twitter, от станции «Спартак» до «Баррикадной» отсутствовало движение поездов. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже метрополитен сообщил, что движение восстановлено и вводится в график.

17 июля человек упал на рельсы станции «Коньково» Калужско-Рижской линии. Впоследствии пассажира подняли с рельсов, а движение поездов ввели в график. Как сообщал источник «РИА Новости», на рельсы упала пожилая женщина, спасти ее не удалось.