На Урале мать забила ребенка до смерти молотком

Фото: Следственный комитет РФ

Жительница Кировграда Свердловской области убила своего трехлетнего ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального СК.

Тело девочки нашли 16 октября в доме, где она проживала с матерью. По предварительной версии следствия, смерть ребенка носит криминальный характер.

Следователи проверяют на причастность к преступлению 35-летнюю мать. Женщина находится в больнице с травмами, которые она причинила сама себе после произошедшего.

Старший помощник руководителя управления СК по взаимодействию со средствами массовой информации Александр Шульга сообщил РБК, что, предположительно, смерть девочки наступила от удара молотком, проводится экспертиза.