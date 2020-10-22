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Пандемия коронавируса ,  
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В Словакии ввели комендантский час до 1 ноября из-за коронавируса

Комендантский час вводится в Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, сообщает издание mynovohrad. sme.

По словам Матовича, в этот период будут закрыты почти все магазины, предприятия и школы. Решение о введении ограничений на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом принял центральный кризисный штаб.

Исключения будут сделаны для всех магазинов, кроме продовольственных и хозтоваров, а также предприятий служб и школ. Кроме того, гражданам запрещено на этот период покидать дома, за исключением посещения работы, мест тестирования, продовольственных магазинов, поликлиник и аптек, а также родственников.

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Согласно последним данным Минздрава Словакии, с начала пандемии в стране выявлено 35 330 случаев заражений коронавирусом.

За время пандемии скончались 115 человек, из них 17 — в среду, 22 октября.

С 1 октября в Словакии действует режим чрезвычайной ситуации. С пятницы 23 октября в стране начнется всеобщее тестирование населения на наличие COVID-19.

В середине июня президент Словакии Зузана Чапутова изолировалась дома после того, как один из сотрудников ее канцелярии вступил в контакт с человеком, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Словакия коронавирус ограничения комендантский час
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