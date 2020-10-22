Путин заявил об отсутствии интереса к оценкам его роли в истории

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не раздумывает о своих месте в истории или мировом имидже. Он действует в интересах своего государства, а оценивать его работу будут уже другие поколения. Об этом Путин заявил, выступая на форуме «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Я не думаю никак о своей роли в истории. <...> Я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю», — указал он, назвав себя «прагматиком». Путин добавил, что его цель и смысл жизни — укрепление России.

По словам президента, то, как будущие поколения оценят его работу, останется на их усмотрение. «Когда будут эти оценки даваться, мне, думаю, что будет уже не очень интересно», — отметил российский лидер.

Путин также заявил, что не считает себя чем-то отличающимся от лидеров других государств.