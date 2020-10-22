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Путин заявил об отсутствии интереса к оценкам его роли в истории

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не раздумывает о своих месте в истории или мировом имидже. Он действует в интересах своего государства, а оценивать его работу будут уже другие поколения. Об этом Путин заявил, выступая на форуме «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Я не думаю никак о своей роли в истории. <...> Я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю», — указал он, назвав себя «прагматиком». Путин добавил, что его цель и смысл жизни — укрепление России.

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<p>Владимир Путин на пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба &laquo;Валдай&raquo; (в режиме видеоконференции)</p>

По словам президента, то, как будущие поколения оценят его работу, останется на их усмотрение. «Когда будут эти оценки даваться, мне, думаю, что будет уже не очень интересно», — отметил российский лидер.

Путин также заявил, что не считает себя чем-то отличающимся от лидеров других государств.

Во время выступления политик затронул тему поправок в Конституцию России, принятых в результате всеобщего голосования в 2020 году. Он пояснил, что изменения Основного закона не направлены только на то, чтобы обеспечить действующему президенту возможность переизбраться в 2024 году.

«Они направлены главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет России. <...> Что будет в 2024-м или в еще более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет», — пояснил Путин, призвав каждого «напряженно работать» на своем участке.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о возможном попадании президентского срока Путина в новые российские учебники по истории говорил, что Путин не намерен лично влиять на этот вопрос и вмешиваться в работу преподавателей. «Пусть профессионалы решают, как должен выглядеть этот учебник, нужно ли включать в него время правления нынешнего президента», — передавал позицию Путина Песков.

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