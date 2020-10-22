Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин рассказал, что сейчас не время думать о том, останется ли он на своем посту после 2024 года. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию которого вел РБК.

«Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», — сказал президент, отвечая на вопрос об участии в выборах после окончания срока.

По словам президента, изменения в Конституцию направлены не только на то, чтобы позволить действующему президенту избираться после окончания срока, но и для укрепления суверенитета страны.

Летом в России прошло голосование по поправкам в Конституцию. Среди прочего, одна из поправок «обнуляет» предыдущие сроки президента. По этой причине Владимир Путин получит возможность в 2024 году снова избираться на пост главы государства.