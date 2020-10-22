Путин рассказал о редких встречах с детьми

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе выступления на заседании дискуссионного форума «Валдай» Владимир Путин признался, что скучает по своим детям. РБК вел трансляцию выступления.

Отвечая на вопрос, по кому он скучает больше всего, президент признался, что скучает по детям, потому что редко с ними встречается.

Ранее Путин рассказывал о своих внуках. Он сказал, что на день рождения всегда ждет поздравлений от своих близких, детей и внуков, которые иногда дарят ему поделки.

В интервью ТАСС Путин отказался говорить, сколько у него внуков. Он заявил, что скрывает любую информацию о своей семье из соображений безопасности.