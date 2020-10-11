Путин сообщил о подарках от внуков на день рождения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал, что всегда ждет поздравлений и подарков от самих близких, в том числе от внуков. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», — сказал президент.

На вопрос журналиста о том, что дарят на день рождения президенту внуки, Путин ответил: «Поделки, рисунки, просто поздравления».

7 октября Путину исполнилось 68 лет. В интервью для ТАСС, записанном в феврале, Путин отказался раскрывать какую-либо информацию о своей семье, в том числе президент не сообщил, сколько у него внуков. Он объяснил это соображениями безопасности.

Президент также рассказал, что видит, что его внуки признают в нем авторитет. Впервые о том, что у президента есть внуки, стало известно после интервью Путина Оливеру Стоуну.