Путин заявил о способности России справиться с санкциями

Владимир Путин на пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил, что Россия сумеет справиться с введенными против нее санкциями. РБК вел трансляцию выступления.

Путин напомнил об обращении на площадке ООН, в котором он предложил отменить ограничения в экономической и гуманитарной сферах. «Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России. Бог с ними, мы справимся с этим», — сказал президент.

По его словам, в эпоху пандемии многие страны нуждаются не в помощи со стороны, а в отмене гуманитарных ограничений. «Все-таки надо быть почестнее друг с другом и избавиться от всех этих двойных стандартов», — добавил президент.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Путин заявил, что в период пандемии необходимо «расчистить» мировую экономику от санкций. «Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — сказал президент.