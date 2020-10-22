Путин заявил о способности России справиться с санкциями
В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил, что Россия сумеет справиться с введенными против нее санкциями. РБК вел трансляцию выступления.
Путин напомнил об обращении на площадке ООН, в котором он предложил отменить ограничения в экономической и гуманитарной сферах. «Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России. Бог с ними, мы справимся с этим», — сказал президент.
По его словам, в эпоху пандемии многие страны нуждаются не в помощи со стороны, а в отмене гуманитарных ограничений. «Все-таки надо быть почестнее друг с другом и избавиться от всех этих двойных стандартов», — добавил президент.
Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Путин заявил, что в период пандемии необходимо «расчистить» мировую экономику от санкций. «Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — сказал президент.