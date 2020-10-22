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Путин усомнился в исключительности США

Россия готова обсуждать вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве не только с США в случае отказа Вашингтона от диалога. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Валдай». Прямую трансляцию ведет РБК.

«Времена, когда все важнейшие международные вопросы обсуждались и решались, по сути, между Москвой и Вашингтоном, канули в Лету, давно прошли», — сказал он.

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Владимир Путин

Путин отметил, что Россия хочет установить двусторонний диалог с США по вопросу кибербезопасности в качестве важного шага к более широкой дискуссии. К ней планируется привлечь другие страны и организации. «Если США не захотят включиться в эту работу, что было бы прискорбно, но тем не менее мы готовы вести ее со всеми заинтересованными партнерами, которых, надеюсь, найдется достаточно», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия не вмешивается в киберпространстве в дела других государств и заявления о ее вмешательства не смогло подтвердить ни одно расследование.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Путин также заявил в своем выступлении, что сейчас, когда США уже не могут претендовать на былое доминирование, к статусу сверхдержав движутся Китай и Германия. «По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия», — считает российский лидер. «США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность», — продолжил он.

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По словам Путина, тех, кто ждет угасания и ослабления России на мировой арене, ждет поражение. «Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал он.

Политик также добавил, что существующие международные структуры следует перестроить, а возможно, и полностью отказаться от некоторых из них.

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