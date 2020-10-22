Путин усомнился в исключительности США

Россия готова обсуждать вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве не только с США в случае отказа Вашингтона от диалога. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Валдай». Прямую трансляцию ведет РБК.

«Времена, когда все важнейшие международные вопросы обсуждались и решались, по сути, между Москвой и Вашингтоном, канули в Лету, давно прошли», — сказал он.

Путин отметил, что Россия хочет установить двусторонний диалог с США по вопросу кибербезопасности в качестве важного шага к более широкой дискуссии. К ней планируется привлечь другие страны и организации. «Если США не захотят включиться в эту работу, что было бы прискорбно, но тем не менее мы готовы вести ее со всеми заинтересованными партнерами, которых, надеюсь, найдется достаточно», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия не вмешивается в киберпространстве в дела других государств и заявления о ее вмешательства не смогло подтвердить ни одно расследование.