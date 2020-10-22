В Петербурге из детсада эвакуировали более 80 человек из-за светильника

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08 (+0,05) Инвестиции, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36 (+0,01) Инвестиции, 12:57
Кремль ответил на обвинения Нацразведки США в попытке вмешаться в выборы Политика, 13:25 Европарламент объявил белорусскую оппозицию лауреатом премии Сахарова Политика, 13:23 В Кремле заявили об отсутствии информации о встрече Путина и Чубайса Политика, 13:21 Как в Мурманской области создаются новые индустриальные пространства Партнерский материал, 13:18 Видеостартап Quibi закрывается через полгода после запуска Стиль, 13:15 Пенсионер перевел мошенникам ₽500 тыс. в криптовалюте Крипто, 13:15 Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика Общество, 13:11 Хэтчбек Volkswagen Golf нового поколения получил версию на газе Авто, 13:06 Кокорин заявил о запрете игрокам «Зенита» поддерживать его Спорт, 13:05 Песков не смог назвать марку выпитого Путиным и Михалковым шампанского Политика, 13:03 В Петербурге запретили ночную работу общепита на месяц и ввели QR-коды Общество, 12:54 Натали Портман выпустила детскую книгу гендерно-инклюзивных басен Стиль, 12:54 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 12:49 В Петербурге из детсада эвакуировали более 80 человек из-за светильника Общество, 12:42
Общество ,  
0 

В Петербурге из детсада эвакуировали более 80 человек из-за светильника

Из детского сада в Санкт-Петербурге эвакуировали 84 человека, причиной стало задымление. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по городу. Среди эвакуированных — 52 ребенка.

Задымление произошло в здании дошкольного учреждения, расположенного на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

Эвакуация из-за задымления в ТЦ в Мытищах. Видео
Общество

В ведомстве уточнили, что на втором этаже детсада замкнуло светильник, это стало причиной задымления.

Ранее 22 октября из-за пожара в православной гимназии Свято-Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка в Переславле-Залесском были эвакуированы 33 ученика и один взрослый. Огнем было охвачено более 270 кв. м.

новости Санкт-Петербург задымление детский сад
Материалы по теме
В Москве произошло возгорание в здании ЦНИИ туберкулеза
Общество
Московская прокуратура начала проверку после пожара в СИЗО
Общество
На Сахалине эвакуировали более 140 детей из детсада
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter