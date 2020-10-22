В Петербурге из детсада эвакуировали более 80 человек из-за светильника

Из детского сада в Санкт-Петербурге эвакуировали 84 человека, причиной стало задымление. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по городу. Среди эвакуированных — 52 ребенка.

Задымление произошло в здании дошкольного учреждения, расположенного на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что на втором этаже детсада замкнуло светильник, это стало причиной задымления.

Ранее 22 октября из-за пожара в православной гимназии Свято-Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка в Переславле-Залесском были эвакуированы 33 ученика и один взрослый. Огнем было охвачено более 270 кв. м.