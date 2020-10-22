Власти назвали решение проблемы со скоплением тел в больнице Барнаула

Фото: russia4vk / VK

Чтобы не допускать скопления тел в больнице № 12 Барнаула, власти перераспределили нагрузку на патолого-анатомическое отделение больницы № 11, в котором проводятся аутопсии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Барнаул» было опубликовано видео, которое, как утверждалось, сняли в подвале больницы № 12. На видеозаписи были показаны черные мешки, в которых якобы хранятся тела скончавшихся от коронавируса.

«Объемы аутопсии временно перераспределены на другие отделения. Организована работа отделения в две смены, в том числе в выходные дни, с формированием гибкого графика выдачи заключений и тел для захоронения родственникам умерших», — говорится в сообщении.

Власти указали, что нагрузка на врачей увеличилась из-за «значительно возросшего количества умерших за сутки», а также необходимости проведения вскрытия во всех случаях и дефицита патологоанатомов.