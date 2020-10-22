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Пандемия коронавируса ,  
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Власти назвали решение проблемы со скоплением тел в больнице Барнаула

Фото:russia4vk / VK
Фото: russia4vk / VK

Чтобы не допускать скопления тел в больнице № 12 Барнаула, власти перераспределили нагрузку на патолого-анатомическое отделение больницы № 11, в котором проводятся аутопсии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Барнаул» было опубликовано видео, которое, как утверждалось, сняли в подвале больницы № 12. На видеозаписи были показаны черные мешки, в которых якобы хранятся тела скончавшихся от коронавируса.

«Объемы аутопсии временно перераспределены на другие отделения. Организована работа отделения в две смены, в том числе в выходные дни, с формированием гибкого графика выдачи заключений и тел для захоронения родственникам умерших», — говорится в сообщении.

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Власти указали, что нагрузка на врачей увеличилась из-за «значительно возросшего количества умерших за сутки», а также необходимости проведения вскрытия во всех случаях и дефицита патологоанатомов.

Власти Алтайского края объяснили, что к патолого-анатомическим отделениям, которые проводят вскрытие пациентов, умерших от коронавируса, предъявляются особые требования. В Алтайском крае аутопсию умершим от коронавируса проводят в восьми отделениях, одним из которых является отделение больницы № 11. Однако из-за увеличившейся нагрузки власти в качестве вынужденной меры разрешили временное хранение в больнице № 12.

В правительстве региона добавили, что были случаи отказов родственников от своевременного получения тел из-за закрытых ритуальных залов и карантинов в семьях.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 22 октября, в Алтайском крае за последние сутки выявлено 203 случая заражения коронавирусом, умерли восемь человек, выздоровели 250.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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