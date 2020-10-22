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В Шереметьево сел SSJ-100 с датчиком неисправности шасси

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Датчик неисправности шасси сработал на самолете Sukhoi Superjet 100, совершающий рейс из Воронежа в Москву. Самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Также об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Датчик неисправности сработал спустя 50 минут после вылета. О пострадавших не сообщается.

Согласно онлайн-табло, самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, терминал В в 12:07. Рейс выполняла компания «Аэрофлот» совместно с Alitalia и KLM.

РБК обратился за комментарием в «Аэрофлот». В пресс-службе аэропорта Шереметьево посоветовали РБК обратиться по данному вопросу в авиакомпанию.

Летевший в Сургут лайнер Utair сел в Уфе из-за сработавшего датчика шасси
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Фото:Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

В начале октября самолет авиакомпании «РусЛайн» вернулся в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) из-за неисправности шасси. Экипаж сообщил о неисправности после взлета воздушного судна. На борту самолета находились 29 человек. Самолет должен был совершить полет в Йошкар-Олу.

аварийная посадка «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100
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