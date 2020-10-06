Пассажирский самолет вернулся в Пулково из-за неисправности шасси

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге готовится к посадке лайнер авиакомпании «РусЛайн», вылетевший из петербургского аэропорта Пулково в Йошкар-Олу. После взлета экипаж сообщил о неисправности шасси, командир судна решил вернуться в аэропорт, сообщили РБК в пресс-службе Пулково

На борту самолета находятся 29 человек (26 пассажиров и 3 члена экипажа).



«После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече воздушного судна», — сообщили в Пулково.

Позднее в аэропорту сообщили о том, что самолет успешно сел в 14:32. «Решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения», — заявили в пресс-службе.

В пресс-служб авиакомпании «Руслайн» сообщили РБК, что экипаж самолета решил вернуться в Пулково из-за того, что у самолета после взлета не убралась передняя стойка шасси. «Авиакомпания приносит пассажирам извинения за неудобства. Информация о вылете рейса в Йошкар-Олу будет оперативно предоставлена пассажирам, резервный самолет уже находится в аэропорту Пулково», — сообщили в авиакомпании.

30 сентября пассажирский самолет, следовавший по маршруту Анталья — Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту Сочи из-за недомогания ребенка, находившегося на борту лайнера. На борту были 272 пассжира. После вынужденной посадки женщину и ее шестилетнего сына доставили в больницу