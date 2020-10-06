Пассажирский самолет вернулся в Пулково из-за неисправности шасси

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 78,51 (+0,38) Инвестиции, 14:00
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 92,52 (+0,86) Инвестиции, 14:00
Нарышкин назвал «принципиально новое» в конфликте в Карабахе Политика, 15:34 Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкоголя Общество, 15:31 Пережившие кризис: десять историй об успешном малом бизнесе РБК и Райффайзенбанк, 15:29 Росбанк предложил предпринимателям новые пакеты услуг Партнерский материал, 15:22 Парламент Киргизии не смог собрать кворум для внеочередного заседания Политика, 15:22 В полном ауте: считаем цифры и развенчиваем мифы аутстаффинга Pro, 15:13 «Зенит» объявил о покупке бразильского полузащитника Спорт, 15:08 В России увеличат сборы с букмекерских контор Спорт, 15:07 Современные тренды озеленения городов Партнерский материал, 15:00 Минтруд сообщил о занижении прожиточного минимума в 61 регионе России Экономика, 14:58 СМИ сообщили об отказе олимпийской чемпионки тренировать Косторную Спорт, 14:49 Исинбаева запуталась в целях по массовому спорту на заседании с Путиным Спорт, 14:46 Собянин пообещал штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании Общество, 14:46 Нет причин переживать. Почему 140 000 биткоинов от Mt.GOX не обрушат курс Крипто, 14:43
Общество ,  
0 

Пассажирский самолет вернулся в Пулково из-за неисправности шасси

Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге готовится к посадке лайнер авиакомпании «РусЛайн», вылетевший из петербургского аэропорта Пулково в Йошкар-Олу. После взлета экипаж сообщил о неисправности шасси, командир судна решил вернуться в аэропорт, сообщили РБК в пресс-службе Пулково

На борту самолета находятся 29 человек (26 пассажиров и 3 члена экипажа).

«После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече воздушного судна», — сообщили в Пулково.

Позднее в аэропорту сообщили о том, что самолет успешно сел в 14:32. «Решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения», — заявили в пресс-службе.

В пресс-служб авиакомпании «Руслайн» сообщили РБК, что экипаж самолета решил вернуться в Пулково из-за того, что у самолета после взлета не убралась передняя стойка шасси. «Авиакомпания приносит пассажирам извинения за неудобства. Информация о вылете рейса в Йошкар-Олу будет оперативно предоставлена пассажирам, резервный самолет уже находится в аэропорту Пулково», — сообщили в авиакомпании.

30 сентября пассажирский самолет, следовавший по маршруту Анталья — Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту Сочи из-за недомогания ребенка, находившегося на борту лайнера. На борту были 272 пассжира. После вынужденной посадки женщину и ее шестилетнего сына доставили в больницу

Пулково аварийная посадка новости
Материалы по теме
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии
Общество
В Японии экстренно посадили самолет из-за пассажира без маски
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter