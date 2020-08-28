Общество , 28 авг, 11:59
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Летевший в Сургут лайнер Utair сел в Уфе из-за сработавшего датчика шасси
Следовавший по маршруту Самара — Сургут самолет авиакомпании Utair (рейс UT414) совершил посадку в Уфе из-за сработавшего датчика шасси. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
«В целях безопасности командир принял решение произвести посадку в аэропорту Уфы. Посадка штатная», — сообщили в Utair РБК. Там добавили, что пассажиров отправят в Сургут в ближайшее время.
В пресс-службе аэропорта Уфы РБК сообщили, что самолет совершил посадку в 12.26 (10:26 мск) «в штатном режиме на запасной аэродром» по технической причине. «На борту находились 126 пассажиров и пять членов экипажа», — добавили представители аэропорта.
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