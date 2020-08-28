Летевший в Сургут лайнер Utair сел в Уфе из-за сработавшего датчика шасси

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Следовавший по маршруту Самара — Сургут самолет авиакомпании Utair (рейс UT414) совершил посадку в Уфе из-за сработавшего датчика шасси. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«В целях безопасности командир принял решение произвести посадку в аэропорту Уфы. Посадка штатная», — сообщили в Utair РБК. Там добавили, что пассажиров отправят в Сургут в ближайшее время.

В пресс-службе аэропорта Уфы РБК сообщили, что самолет совершил посадку в 12.26 (10:26 мск) «в штатном режиме на запасной аэродром» по технической причине. «На борту находились 126 пассажиров и пять членов экипажа», — добавили представители аэропорта.

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