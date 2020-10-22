Песков не смог назвать марку выпитого Путиным и Михалковым шампанского

Владимир Путин (Фото: Ruptly)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает, какое шампанское пили глава государства Владимир Путин и режиссер Никита Михалков, передает корреспондент РБК.

Накануне российский лидер по видеосвязи поздравил Михалкова с 75-летием, подняв бокал шампанского за его здоровье.

«Не знаю, что именно за шампанское было. Но отечественная марка. Марку было бы неправильно называть», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какое шампанское пил Путин.

Он также добавил, что не знает, что за вино было у Михалкова.