Гинцбург оценил возможность продолжения испытаний вакцины AstraZeneca

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил «РИА Новости», что у компании AstraZeneca, разработавшей вакцину от коронавируса, должны быть доказательства отсутствия связи гибели человека с введением препарата, если она решила продолжить испытания.

Так он прокомментировал смерть гражданина Бразилии, который принимал участие в испытаниях вакцины AstraZeneca.

«Если нет причинно-следственной связи, и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать [испытания]», — сказал Гинцбург.

Если есть сомнения в том, что гибель бразильца не связана с вакциной, испытания нужно остановить, добавил он.