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Курс доллара на 17 октября USD ЦБ: 77,96 (+0,02)

Курс евро на 17 октября EUR ЦБ: 91,3 (-0,15)

На Урале мать забила ребенка до смерти молотком

Топ-менеджер «Яндекса» сообщил о все «новых и новых» требованиях Тинькова

The Guardian назвала цель отравления Навального

Минздрав назначил предельную цену на средства от COVID в ₽100 за таблетку

Трамп назвал себя вторым по популярности после Иисуса Христа

Тедеско попросил оставить в покое Кокорина

OKEx опровергла информацию о причастности к отмыванию денег

Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы

Вакцину от коронавируса «Спутник V» начали испытывать на пожилых

Эвакуация из-за задымления в ТЦ в Мытищах. Видео

Наука хендмейда: мастер-классы, онлайн-курсы и монетизация

Белорусский проект 103.by привлек $3 млн на развитие цифровой медицины​

Skoda изменила комплектации автомобилей в России

Росавиация назвала даты возобновления рейсов на Кубу и в Сербию