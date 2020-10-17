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Три человека погибли при пожаре в Уфе

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Две женщины и мужчина погибли при пожаре, возникшем в одной из квартир многоэтажного дома в Уфе. Об этом сообщается на сайте республиканского главка МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире 20-этажного жилого дома, расположенного по адресу улица М. Рыльского, дом 12.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что сильный дым идет из квартиры, расположенной на 16-м этаже. Впоследствии пожарные вскрыли дверь квартиры и обнаружили горение домашних вещей на площади 6 кв. м.

Из двухкомнатной квартиры спасатели вынесли и передали бригаде скорой медицинской помощи двух женщин и одного мужчину, находившихся в бессознательном состоянии. Позднее бригада скорой медицинской помощи констатировала их смерть.

Пожарные эвакуировали из дома 60 человек, из них 12 детей. Пожар на площади 6 кв. м. был локализован в 20:18 (18:18 мск). Открытое горение ликвидировали в 20:20 (18:20 мск).

В настоящее время устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего.

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