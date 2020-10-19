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В Санкт-Петербурге опрокинулся микроавтобус с детьми

Фото:spb_today / VK
Фото: spb_today / VK

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо детей и один взрослый. Об этом РБК сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в 16:30. По данным ГИБДД, женщина за рулем автомобиля Skoda столкнулась с автомобилем «Газель», которым управлял мужчина 1970 года рождения.

«Произошло боковое столкновение, в результате чего "Газель" перевернулась. В «Газели» пострадали водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров, у всех травмы средней степени тяжести», — добавили там, ответив, что автобус, в котором находились дети, не был школьным.

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Фото:mvd.dagestan / Instagram

Причины ДТП сейчас устанавливаются, проводится проверка.

По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пострадавшие были направлены в лечебное учреждение для уточнения диагноза.

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