В Тульской области в ДТП с маршруткой погибли три человека

Фото: МЧС России

В Тульской области три человека погибли в ДТП с участием такси и микроавтобуса. Об этом РБК сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла автодороге между населенными пунктами Петровское и Калиновка Кимовского района. По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту Кимовск—Новольвовск. «В результате ДТП, по имеющимся на данный момент сведениям, пострадали пять человек, погибло трое», — сказали в УМВД.

Сотрудники ГИБДД и следователи работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.

В сентябре в Хабаровском крае опрокинулся рейсовый автобус, в результате пострадали 14 человек. Всего в транспортном средстве были 45 человек, они выбрались до приезда спасателей.