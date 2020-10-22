Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов

Президент Украины Владимир Зеленский предал национальные интересы. Об этом заявил глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире канала Newsone.

«Прекрасно понимаю, все, что он (президент Украины Владимир Зеленский. — РБК.) смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — Лесик.

Политик отметил, что Зеленский продолжает курс на вступление страны в ЕС и НАТО, поэтому «ни о каком стратегичском пересмотре развития экономики и промышленности говорить не приходится». Лесик также назвал курс на сближение с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом «преступным».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считается пророссийской, на парламентских выборах в 2019 году она лидировала по числу голосов в Донбассе. Ее лидер Виктор Медведчук регулярно приезжает в Москву, в том числе на встречи с президентом России Владимиром Путиным.