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Общество ,  
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Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов

Президент Украины Владимир Зеленский предал национальные интересы. Об этом заявил глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире канала Newsone.

«Прекрасно понимаю, все, что он (президент Украины Владимир Зеленский. — РБК.) смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — Лесик.

Политик отметил, что Зеленский продолжает курс на вступление страны в ЕС и НАТО, поэтому «ни о каком стратегичском пересмотре развития экономики и промышленности говорить не приходится». Лесик также назвал курс на сближение с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом «преступным».

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считается пророссийской, на парламентских выборах в 2019 году она лидировала по числу голосов в Донбассе. Ее лидер Виктор Медведчук регулярно приезжает в Москву, в том числе на встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В феврале 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины стремление в НАТО и ЕС. Закон обязывает правительство реализовать курс на вступление в оба объединения, а президенту присваивает статус гаранта этого курса.

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