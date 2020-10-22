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Корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-16», на борту которого находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Как сообщает «Роскосмос», корабль отстыковался от российского сегмента МКС в 02:32 мск. Ожидается, что в 05:00 мск «Союз МС-16» включит двигатель на торможение для схода с орбиты. Спустя 54 минуты после этого он должен приземлиться в 147 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

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На борту МКС продолжил работу экипаж 64-й длительной экспедиции: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Накануне Рыжиков принял командование Международной космической станцией от Кэссиди. Астронавт NASA вручил россиянину символический ключ от МКС.

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