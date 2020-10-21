МВД Грузии сообщило об освобождении нескольких заложников из банка

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

МВД Грузии сообщило об освобождении двух заложников из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди, где ранее мужчина взял в заложники около 30 человек. Кадры освобождения опубликовал «Первый канал» грузинского телевидения.

Данную видеозапись телеканалу предоставили полицейские. На опубликованных кадрах видно, как две женщины, держась за руки, выходят из здания банка в сопровождении силовиков, вооруженных автоматами.

По данным ведомства, до этого в заложниках у вооруженного лица оставались 19 человек. Кроме того, ранее с помощью правоохранительных органов отделение банка покинули очередная часть заложников.

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