Лукашенко назвал сроки подготовки Всебелорусского собрания

Александр Лукашенко (справа) (Фото: president.gov.by)

Подготовка Всебелорусского народного собрания запланирована на декабрь. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает пресс-служба.

«В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку», — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, также на заседании будут рассмотрены «глобальные вопросы» развития Белоруссии.

Впервые сроки съезда Лукашенко озвучивал в начале сентября в интервью российским журналистам. Тогда он говорил, что мероприятие запланировано на декабрь 2020 года — январь 2021 года. Съезд белорусского народа проводится каждые пять лет.