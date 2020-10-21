Синоптики пообещали теплые выходные в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Температура 24-25 октября в Москве останется выше климатической нормы, заявила РБК главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам метеоролога, в субботу в столице осадков не ожидается, ночью будет плюс 6-8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до плюс 10. В воскресенье начнутся дожди, ночная температура будет колебаться от плюс 2 до 7 градусов, дневная от плюс 3 до 10.

«Четверг и пятница ожидаются довольно ненастными, на Москву может выпасть до четверти месячной нормы осадков, но температура будет постепенно повышаться. Воскресенье положит конец надоедливым осенним дождям, после этого до конца месяца обильных осадков не ожидается, все будет определять область повышенного давления», — заявила Татьяна Позднякова.

Ранее специалист Гидрометцентра Марина Макарова прогнозировала превышение среднемесячной температуры в октябре на большей части России. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пообещал потепление в центральной части России с 22 октября.

