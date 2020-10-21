Путин назвал бизнесу способ избежать «точечных ограничений» из-за COVID

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин призвал бизнес на предприятиях тщательно следить за соблюдением мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, чтобы избежать даже точечных ограничений. Об этом глава государства заявил на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «РИА Новости».

«Точечные меры действительно оправданы, они должны и будут дальше применяться, но мы всегда это делали в контакте и в диалоге с предпринимательским сообществом», — сказал президент.

По словам Путина, нужно строго следить за соблюдением на предприятиях тех правил, которые предлагаются различными специалистами: врачами, медиками, санитарными врачами. Президент отметил, что от четкого соблюдения этих правил в конечном итоге будет зависеть и ритмичная работа самого предприятия.

«И не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать», — добавил президент.

По словам Путина, «правительство тщательным образом анализирует все, что происходит в связи с пандемией в отдельных отраслях». Президент добавил, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке может составить $100 млрд., сообщает ТАСС.