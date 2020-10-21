На Украине объяснили требование о смене названия «Советской» колбасы

Колбаса «Советская» (Фото: khmk.com.ua)

Граждане обратились в Украинский институт национальной памяти с сообщением о том, что название колбасы «Харьковского мясокомбината» «Советская» нарушает законодательство Украины о декоммунизации, сообщили РБК в институте.

В частности, согласно ст. 4 закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», в стране запрещено использовать символику «коммунистического тоталитарного режима». К ней относятся в том числе название СССР и других союзных республик, а также производные от них названия.

«Учитывая вышеизложенное, наименование мясного изделия вареного «Советский» производства ООО «Харьковский мясокомбинат» является производным от СССР (Союз Советских Социалистических Республик, или Советский Союз), связанным с установлением советской власти на территории Украины и деятельностью коммунистической партии, поэтому является символикой коммунистического тоталитарного режима и запрещено к использованию», — говорится в ответе учреждения на запрос РБК.

Институт отправил в ООО «Харьковский мясокомбинат» письмо с требованием устранить «упомянутое нарушение маркировки продукции». Уточняется, что если юридические лица не устранят нарушение, их деятельность подлежит прекращению.