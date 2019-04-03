На Украине поменяли название хлеба из-за закона о декоммунизации

Хлебозавод украинского города Николаев в рамках декоммунизации поменял название хлеба «Стахановский» на «Галицкий». Об этом сообщает издание «Новости-N» со ссылкой на хлебозавод.

Решение об изменении названия хлеба было принято после рекомендации начальства завода. В частности, на завод поступило письмо от заместителя главы Николаевской области Вячеслава Боня, в котором он, со ссылкой на указанный закон, объяснил, почему хлеб не может так называться.

Новое название придумали сами сотрудники завода. До этого хлеб носил имя советского шахтера, основоположника Стахановского движения и Героя Социалистического Труда Алексея Стаханова, который получил известность после того, как в 1935 году за одну смену добыл 102 тонны угля при норме 7 тонн на одного забойщика.

Закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунистической символики, действует на Украине с мая 2015 года. Помимо этого, он предусматривает демонтаж памятников советским государственным деятелям, переименование топографических объектов, названных в их честь. В рамках закона, в частности, город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград переименовали в Кропивницкий.