В Одесской области памятник Ленину превратили в болгарского переселенца

Фото: Pozdniakov Vadym / Facebook

В Одесской области «декоммунизировали» памятник Ленину, превратив его в болгарского переселенца. Об этом сообщает УНИАН.

Соучредитель проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков рассказал, что памятник изменили в селе Железнодорожное. Судя по фото, Ленина «одели» в болгарский национальный костюм с высокой шапкой, поставили у ног корзину с виноградом, а в руке закрепили виноградную лозу.

По словам Позднякова, сейчас на Украине осталось два памятника Ленину. Оба они находятся в Одесской области — в селах Калчев и Огородное.

Закон о декоммунизации власти Украины ввели в 2015 году. В рамках его реализации в стране переименовали 32 города, 955 малых населенных пунктов, 32 тыс. улиц, носивших советские названия. Кроме того, было демонтировано более 2 тыс. памятников.