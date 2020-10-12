В Кемеровской области объявили умершим живого человека с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили своего родственника, пациента Кемеровского дома-интерната для престарелых и инвалидов, у которого подтвердился коронавирус. В целях безопасности мужчину хоронили в закрытом гробу. Однако через неделю родным «умершего» позвонили из администрации интерната и сообщили, что мужчина жив, сообщает «Вести-Кузбасс».

По словам родственницы выжившего, из дома престарелых госпитализировали двоих человек. Исполняющий обязанности директора интерната Савелий Сарбадаков подтвердил, что, очевидно, сотрудники больницы перепутали пациентов, передает «Подъем».

«Наши два получателя [социальных услуг] были в больнице. В итоге один потом оказался не тем, кого привезли. То есть привезли одного человека под другим именем, мы поняли, что это не он», — объяснил Сарбадаков.

Он уточнил, что представители учреждения отправили запрос в прокуратуру. В министерстве здравоохранения Кемеровской области РБК сообщили, что в ведомстве проходит служебная проверка по этому поводу.

«Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам», — заявила заместитель министра Юлия Брежнева.