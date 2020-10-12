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Пандемия коронавируса ,  
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В Кемеровской области объявили умершим живого человека с COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили своего родственника, пациента Кемеровского дома-интерната для престарелых и инвалидов, у которого подтвердился коронавирус. В целях безопасности мужчину хоронили в закрытом гробу. Однако через неделю родным «умершего» позвонили из администрации интерната и сообщили, что мужчина жив, сообщает «Вести-Кузбасс».

По словам родственницы выжившего, из дома престарелых госпитализировали двоих человек. Исполняющий обязанности директора интерната Савелий Сарбадаков подтвердил, что, очевидно, сотрудники больницы перепутали пациентов, передает «Подъем».

«Наши два получателя [социальных услуг] были в больнице. В итоге один потом оказался не тем, кого привезли. То есть привезли одного человека под другим именем, мы поняли, что это не он», — объяснил Сарбадаков.

Он уточнил, что представители учреждения отправили запрос в прокуратуру. В министерстве здравоохранения Кемеровской области РБК сообщили, что в ведомстве проходит служебная проверка по этому поводу.

«Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам», — заявила заместитель министра Юлия Брежнева.

В СУ СКР по региону сообщили, что директор интерната обратился в следственные органы с заявлением о халатности, допущенной медработниками.

«По предварительным данным, в августе текущего года в одну из больниц областного центра для оказания медицинской помощи доставлены 80- и 71-летний постояльцы пансионата для пожилых людей. В реанимационном отделении один из них скончался. Родственникам 71-летнего пожилого мужчины сообщили о его смерти, выдали тело для захоронения в закрытом гробу. Через некоторое время родственникам сообщили, что произошла ошибка, они захоронили другого человека, а их близкий человек жив», — говорится в сообщении управления.

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Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

РБК направил запрос в Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Кемерово Кузбасс интернат дом престарелых коронавирус COVID-19 врачебная ошибка новости
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