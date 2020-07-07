Глава минздрава Кузбасса заразился коронавирусом

Михаил Малин (Фото: malinmihail / Instagram)

Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин и еще три сотрудника ведомства заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, передает «РИА Новости».

«Сотрудники минздрава региона контактируют с большим количеством работников медицинских организаций, в том числе совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса, они находятся в зоне риска заражения COVID-19», — сообщили в пресс-службе изданию.

По словам представителя ведомства, предполагаемый источник инфицирования выявили на прошлой неделе, часть сотрудников министерства сразу ушли на карантин. Спустя несколько дней после выявления источника коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства Малина и троих сотрудников минздрава региона.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 2134 случая, 953 человека выздоровели, 12 умерли.