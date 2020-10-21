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Атомный ледокол «Арктика» вошел в состав российского флота

Атомный ледокол &laquo;Арктика&raquo;
Атомный ледокол «Арктика» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Универсальный атомный ледокол «Арктика» вошел в состав атомного флота России. Как сообщается на сайте «Росатома», над судном подняли российский флаг.

«На борту атомохода состоялась церемония подписания акта приема-передачи головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220», — говорится в сообщении.

Торжественная церемония состоялась в Мурманске, на ней присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы ожидаем закладку еще одного атомного ледокола «Чукотка» в ближайшее время. А на верфях дальневосточного завода «Звезда» будет заложен сверхмощный атомный ледокол «Лидер», — сказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому атомный ледокол «Арктика» будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт, передавали в пресс-службе правительства.

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Отмечается, что это решение позволит приступить к использованию ледокола в акватории Северного морского пути с декабря.

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В кабмине отметили, что «Арктика» — самый мощный ледокол в мире. Он может пробивать лед толщиной до 3 м и предназначен для сопровождения судов в арктических условиях. Его конструкция позволяет совершать плавания как в Северном Ледовитом океане, так и в устьях полярных рек.

Технический проект ледокола разработало Центральное конструкторское бюро «Айсберг» в 2009 году. В 2013 году началось строительство судна, им занимался Балтийский завод, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

С декабря 2019 до весны 2020 года «Арктика» проходила ходовые испытания.

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