Атомный ледокол «Арктика» вошел в состав российского флота

Атомный ледокол «Арктика» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Универсальный атомный ледокол «Арктика» вошел в состав атомного флота России. Как сообщается на сайте «Росатома», над судном подняли российский флаг.

«На борту атомохода состоялась церемония подписания акта приема-передачи головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220», — говорится в сообщении.

Торжественная церемония состоялась в Мурманске, на ней присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы ожидаем закладку еще одного атомного ледокола «Чукотка» в ближайшее время. А на верфях дальневосточного завода «Звезда» будет заложен сверхмощный атомный ледокол «Лидер», — сказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому атомный ледокол «Арктика» будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт, передавали в пресс-службе правительства.