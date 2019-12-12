Атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания, сообщается на сайте «Росатома».

В сообщении сказано, что в ходе испытаний будут проверены балластная система, навигационное оборудование, система жизнеобеспечения, якорное устройство, а также будет отработан спуск шлюпки. Согласно плану, ледокол должен вернуться к причалу 14 декабря. Заключительный этап ходовых испытаний планируют провести весной 2020 года.

«Арктика» должен стать самым большим и мощным ледоколом в мире, способным развивать скорость до 22 узлов и прокладывать путь во льдах толщиной до 2,8 м. Конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, например на мелководных участках Енисея и Обской губы. Срок службы судна составит 40 лет.

Физический пуск (вывод реактора на минимальный уровень мощности) реакторной установки с двумя ядерными реакторами на «Арктике» состоялся в начале октября.