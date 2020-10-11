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В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве своего ребенка

В подмосковном городе Пушкино следователи задержали женщину по подозрению в убийстве своего четырехлетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

По предварительным данным следствия, женщина совершила убийство в период с 15:00 по 17:00 11 октября. Тело мальчика обнаружил его отец, вернувшись домой.

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Фото:Следственный комитет РФ

«Пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю женщина не смогла», — добавили в главке.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, осматривают квартиру, допрашивают родственников, собирают характеризующий материал.

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